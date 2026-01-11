乾燥や寒暖差の影響で、冬の肌はゆらぎやすく不安定になりがち。いつものスキンケアだけでは追いつかず、「なんとなく調子が戻らない」と感じる人も多いはず。そんな時期こそ取り入れたいのが、集中ケアができるシートマスクです。そこで今回は、ライターが実際に使って「これは頼れる」と感じた、大人肌向けの実力派シートマスクを厳選して紹介します。乾燥で敏感に傾いた肌をやさしく立て直す“バリアケア系”乾燥が進むと、肌は