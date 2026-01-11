食事量はそれほど多くないはずなのに、体重がじわじわ増えていく。そんな違和感を抱えていたのが、今回取材したSさん（40歳・営業事務）です。忙しい日は外食やコンビニに頼ることも多く、「何を減らせばいいのかわからない」と感じていたそう。そこで始めたのが、食べる量を変えずに“食べる順番だけ”を見直すことでした。意識したのは「食事の最初に野菜を食べる」というシンプルなルール。それを続けた結果、２ヶ月で−1.7kgを