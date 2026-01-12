今シーズン最強クラスの寒波が襲来した3連休最終日の石川県内。冬型の気圧配置は次第に緩むものの、13日からは再び強風に注意が必要です。12日は3連休最終日。白山市の一里野温泉スキー場は、ウインタースポーツを楽しむ多くの人でにぎわいました。 スキー客：「たのしいかった」「雪質ですか、最高。ことし一番です」今シーズンは雪不足が続いていましたが、12日は全面滑走可能となりまし