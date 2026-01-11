無理をしている自覚はないのに、なぜか恋愛では自分ばかりが合わせている気がする。そんな違和感を抱えたまま関係を続けていませんか？実は、男性の態度が変わるきっかけは、「どこまで許されているか」が明確になる瞬間に訪れることが多いのです。そこで今回は、彼が急に優しくなった理由について解説します。「我慢」は意外に伝わらないもの頼まれると断れない、予定を変えられても受け入れる。そうした行動は一見すると協調性が