本日、1月12日は「成人の日」だ。全国各地では、2005年4月2日から2006年4月1日までに生まれた“20歳の新成人”が成人式で華やかな姿を見せている。そして、乃木坂46、櫻坂46、日向坂46からなる「坂道グループ」においても、本年は16名のメンバーが新成人としての門出を迎えた。本稿では、櫻坂46と日向坂46の新成人メンバーを取り上げる。【写真】櫻坂46・日向坂46の新成人メンバー■櫻坂46への加入8年目となった山崎と、BACKSで