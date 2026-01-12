XGが本日1月12日、「Xtraordinary Girls」から「Xtraordinary Genes」へとグループ名を改名することを発表した。成人の日である本日、メンバー全員が20歳を迎えた節目を経ての決断となる。XGはデビュー当初より、「Xtraordinary Girls」というグループ名のもと、常識にとらわれない規格外なスタイルの音楽やパフォーマンスを通じて、世界中のさまざまな境遇の人々をエンパワーしていくというメッセージを掲げ、グローバルシーンで