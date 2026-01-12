ロッテの３年目、早坂響（おと）投手（２０）が１２日、地元の千葉・松戸市主催の「令和八年二十歳の成人式」に出席した。スーツ姿で参加した早坂は「地元の成人式に出席させていただきました。改めて気持ちが引き締まるものがありました。昨年は１軍デビューをすることが出来、今年はその経験を生かし、プロ初勝利などチームに貢献する活躍が出来るよう精一杯、頑張ります」とのコメントを寄せた。県立の幕張総合から入団