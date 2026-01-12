ヘアスタイルを変えて失敗することを恐れるあまり、毎回同じカットを続けてしまうという人も少なくないはず。40代・50代になり、髪質の変化を感じつつもオーダーはそのままなら、次回は少し変化をつけてみませんか？ ふんわりした質感のウルフヘアなら“大冒険”というほどの変化はなく、若々しいイメージを目指せるかも。プロのヘアスタイリストさんのInstagram投稿から、40・50代におすすめの「ふんわりウルフ