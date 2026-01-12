ソフトバンクの城島健司ＣＢＯが１２日、福岡・筑後市内の２軍施設で新人合同自主トレを視察し、昨秋ドラフト１位で指名したスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手の不在について言及した。「初めてのことというのは、なんでもワクワクするじゃないですか」とにこやかな表情を浮かべた。スタンフォード大がリーグ戦を勝ち進めば、全日程終了は６月下旬となる。その後、７月中旬に全米ドラフトも控えている。昨年１１月には現地