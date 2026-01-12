１２日から沖縄・金武町でキャンプを張るＪ２北海道コンサドーレ札幌に、ポルトガル人ＤＦのペドロ・ゴメス（２２）が練習生として加わった。身長１８５センチでセンターバックや右サイドを主戦場とする他、ボランチもこなせる。昨年途中までアゼルバイジャンのカパズでプレーしていたゴメスは「日本に来るのは初めてだが、Ｊリーグは見ていた。日本がどういうサッカーをするのか知りたくて、挑戦したい気持ちで来た」と経緯を