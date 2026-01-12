TBSの日比麻音子アナウンサーが12日、自身のインスタグラムを更新。ウマ年らしい衣装を公開した。 【写真】幸せオーラ全開のピースサイン 「2026年最初のハマダ歌謡祭みなさん午年にちなんだ衣装で集まりました！」と投稿し、ウマ柄の薄紫のブラウスと白のスカート姿の写真を掲載。「アットホームで華やかな、いつも元気をもらえる番組です。TVerでも配信中、何度でも一緒に歌いましょう」