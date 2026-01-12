12日午前、長野市若里では雪かきに追われる人の姿が…。長野市の積雪は今季一番となる14センチとなり、こちらの駐車場では車約50台分のスペースを3人がかりで除雪していました。市民は「来る途中もみんな圧雪になっていてこれはだいぶ（雪を）かかなきゃいけないなと思って来ました」市民は「これだけ降ると（雪を）かくの大変ですね」強い冬型の気圧配置の影響で県内は北部を中心に大雪となり、12日の積雪は最大で野沢温泉