「はたちのつどい」の式典後、会場前で写真に納まる参加者ら＝12日午後、東京都新宿区東京都新宿区で12日、成人を祝う「はたちのつどい」が開かれ、華やかな振り袖やスーツに身を包んだ若者が互いの門出を祝った。専門学校などが多い新宿区には若い留学生が多く、対象となる20歳の半数が外国人。式典に出席した約1100人の中に外国人の姿はあまり見られなかったものの、区はさまざまな多文化共生策を進めている。大学生の植田愛