ソフトボール教室の始球式で打者を務める上野由岐子＝12日午後、群馬県高崎市ソフトボール女子で2度の五輪金メダルに貢献した43歳の上野由岐子投手（ビックカメラ高崎）が12日、群馬県高崎市内でソフトボール教室を開催し、約130人の小学生の前で「ロサンゼルス五輪では、みんなに夢を持ってもらえるような成果を残せるようにしたい」と2年後の金メダル獲得を目標に掲げた。寒空の下、子どもたちの前で豪快な投球や遠投を披露