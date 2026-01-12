昨季J1制覇を果たした鹿島が12日、茨城県神栖市のホテルで新体制を発表し、新加入のGK藤井は同じ明大出身で昨季のJリーグ最優秀選手賞に輝いたGK早川を目標に掲げた。「勝利を引き寄せるようなセービングをたくさんしていた。早川選手を超えられるように頑張っていきたい」と語った。明大からの2選手と、ユースから昇格した3選手が出席。2月に始まる百年構想リーグへ、17歳のFW吉田は「プロの自覚と責任を持って勝利に導けるよ