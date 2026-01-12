守備練習する広島・菊池＝静岡市広島の菊池涼介内野手が12日、静岡市内で矢野雅哉内野手らと行った練習を公開した。ノックを受けるなどして鍛え、3月に36歳となって迎えるプロ15年目に向け「目標は出続けることだけ。結果を出せるように、いろいろ試してやっている」と意欲を語った。昨季は出場が113試合に減り、今季はドラフト3位で勝田成内野手（近大）が加入。ベテランの名手として「聞かれたら教えてあげたいし、うまくな