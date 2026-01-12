ボートレース多摩川のヴィーナスシリーズ第19戦「是政プリンセスカップ」は12日に予選3日目が行われた。恵良琴美（18＝福岡）が6Rで4コースから差し切り勝ち。デビュー229走目でうれしいデビュー初勝利を飾った。「めっちゃうれしいです。自分はいつも後ろを走っているので、先頭はこんなに乗りやすいんだと、やっとこんなきれいな水面を走れていると思いました。4コースから1着だったので、今度は真の水神祭、6コースから1