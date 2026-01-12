「大相撲初場所・２日目」（１２日、両国国技館）タレントでモデル・市川紗椰（３８）が来場。俳優・松重豊（６２）とともに、ＮＨＫの中継にゲストで出演した。「相撲観戦歴２０年」の好角家として紹介された市川は「毎場所ほとんど来てますね。昨日は序の口の一番目（から観戦し）、ひと取組目の旭富士、しびれましたね」と、さすがの一面をのぞかせた。同じく相撲大ファンの松重、元貴景勝の湊川親方と軽妙なかけ合い。