Mr.Childrenが、1月19日19時より放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演する。 （関連：映画『きみの色』主題歌はMr.Childrenが担当中島みゆき、aikoらベテラン勢によるアニメタイアップの深み） 2026年のレギュラー初回放送となる今回は、1月18日にスタートする日曜劇場『リブート』の主題歌「Again」をフルサイズでテレビ初披露。Mr.Childrenが日曜劇場の主題歌を担当すのは22年ぶりとなり、