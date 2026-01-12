ホテルズドットコムは、「新春キャンペーン」を1月6日から2月2日まで実施する。国内・海外の対象ホテルを対象に、最大25％割り引く。旅行期間は1月6日から9月13日まで。10泊で1泊のボーナスステイの付与対象にもなる。設定ホテルと割引価格の一例は、新宿ワシントンホテルANNEXが19,448円から、三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミアが27,046円から、アウトリガーワイキキビーチリゾートが61,159円からなど。