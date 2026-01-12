1月12日に開催された第104回全国高校サッカー選手権の決勝で、鹿島学園(茨城)が神村学園（鹿児島）と激突。０−３で敗れて、惜しくも初優勝を逃した。チームは敗れたものの、この一戦に先発したタイ人留学生の鹿島学園GKプムラピースリブンヤコは躍動。１点ビハインドの31分、相手のPKを完璧に読み切り、右手一本でストップしてみせる。後半にも神村学園の決定機をことごとくセーブ。好守を連発して６万人を超える国立の観衆