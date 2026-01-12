これからの気象情報です。 ◆予想降雪量（今夜～13日(火)朝にかけて・最大） 阿賀町津川や関川村周辺で20cm、十日町市や魚沼市守門周辺で10cmの降雪を予想しています。 ◆予想降雪量（13日(火)朝～夕方にかけて・最大） 阿賀町津川や関川村周辺で10cmの降雪を予想しています。 引き続き、積雪や路面の凍結などに注意してください。 ◆警報・注意報 現在、下越と佐渡にカミナリ注意報、上・中・下越の