首相公邸を出る高市首相（左から3人目）＝12日午前高市早苗首相（自民党総裁）が23日召集予定の通常国会冒頭での衆院解散検討を自民関係者に伝えたことを巡り、与野党は12日、2月の衆院選をにらんだ動きを加速させた。首相は候補者擁立作業を急ぐよう一部の自民幹部に指示した。立憲民主党は公明党に選挙協力を打診し、具体的な連携の在り方を検討することで一致した。23日解散の場合、「1月27日公示、2月8日投開票」「2月3日公