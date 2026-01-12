８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴが１２日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで行われた、「令和８年渋谷区はたちのつどい」にゲスト出演。大ヒット曲「かわいいだけじゃだめですか？」など５曲を披露した。２０歳の若者の門出を祝うイベントにちなんで、グループの２０年後について質問が飛ぶと、桜庭遥花は（１９）は「４０歳…」とぽつり。全員が将来を想像し始めた中で川本笑瑠は「よくメンバー