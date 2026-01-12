瀬戸内７県を拠点に活動するアイドルグループ「ＳＴＵ４８」の今年度２０歳を迎える蕪竹真奈、小松奈侑、曽川咲葵、久留島優果、清水紗良、田中奈菜子の６人が１２日、広島県・広島護国神社で成人奉告祭を執り行った。それぞれが自ら選んだ華やかな振り袖姿で神殿に。２０歳という人生の節目を迎えた自覚と喜びが表情から伝わり、会場は厳かさの中にも華やかな空気に包まれ、少し緊張した面持ちで御祈祷を受け、成人奉告の儀に