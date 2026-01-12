どうしても甘いものが食べたくなって血糖値を上げてしまうという悪循環をどうすれればいいのか。消化器外科医の石黒成治さんは「食べないことが一番だが、ケーキなどのスイーツと果物では、食べるタイミングを変えたほうがいい」という――。※本稿は、石黒成治『糖質リスク自覚なき「食後高血糖」が万病を招く』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AscentXmedia※写真はイメージです - 写真＝iStock.com