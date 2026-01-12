アイドルグループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」が１２日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで行われた「令和８年渋谷区はたちのつどい」に登場した。式典では代表曲「かわいいだけじゃだめですか？」を含む全５曲を披露し、その後取材に応じた。佐野愛花（２５）は「人生の中の大きな節目に呼んでいただいてうれしい」と笑顔を見せ、増田彩乃（２２）は「一生に一度のはたちのつどいに、ご一緒させていただけたのは