【モデルプレス＝2026/01/12】歌手の氷川きよしが、12日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）に出演。学生時代のいじめ被害を明かした。【写真】氷川きよし「面影ある」貴重な幼少期ショット◆氷川きよし、学生時代のいじめ被害を告白この日のスタジオトークで氷川は「子供の頃とか何で生まれてきたんだろうってありました。小学校・中学校といじめられていたので」と学生時代にいじめ被害を告白。いじめの原