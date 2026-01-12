ボーイズグループMONSTA XのI.Mが、メンバーのうち、最後に2月に入隊する。1月12日、MONSTA Xの所属事務所STARSHIPエンターテインメントは、公式ファンカフェを通じて、「I.Mは2月9日、訓練所に入所し、基礎軍事訓練を受けた後、陸軍現役で国防の義務を履行する予定だ」と明らかにした。【写真】I.M、「史上初」のアイドルに続けて、「訓練所入所当日、別途公式イベントは行わず、入所式は多数の軍将兵および家族がともにする場で