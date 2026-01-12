【モデルプレス＝2026/01/12】AKB48の下尾みうが1月11日、自身の公式Instagramを更新。韓国旅行のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】“おっぱい選抜”話題のAKBメンバー「絵になる」美脚輝くショーパン姿◆下尾みう、韓国旅行オフショットを公開下尾は「韓国旅行」とつづり、旅先での食事風景や移動中の様子、プリクラの写真を投稿。グレーのフーディーにショート丈のボトムス、ロングブーツを合わせた装いで、引き