今回、Ray WEB編集部は仲よしグループでのトラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・凛は、大学で5人グループでいることが多いです。最近、居心地が悪くて……？聖奈に嫌われているかもしれないと、不安になっている凛。そんなとき、聖奈が凛の悪口を言っているところに遭遇してしまい……？この後、凛と聖奈たちの関係はどうなってしまうのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：いおりそライター Ray WEB編