◆大相撲初場所２日目（１２日・両国国技館）新大関・安青錦（安治川）は、西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）に首投げで勝ち、２連勝とした。昨年の名古屋、九州場所でともに黒星を喫した相手に、押し込まれたが、右手で首を抱え投げた。安青錦の左手がつくのと、義ノ富士が落ちるのが同体ではないかと、物言いがついたが、軍配通り、安青錦の勝ちとした。前日は、大関として初の土俵だったが、東前頭２枚目・宇良（木瀬）の押