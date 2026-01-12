「成人の日」の1月12日、福岡市などでは「はたちのつどい」が開かれました。大人の仲間入りを果たした若者たちに、どのような大人になりたいか、理想とする姿を聞きました。 正午すぎ、「はたちのつどい」が開かれた福岡市博多区のマリンメッセ福岡では。■八木菜月アナウンサー「会場付近には、華やかな晴れ着姿やスーツ姿の皆さんが続々と集まっています。」今年度に二十歳を迎える人たちが式典開始を前に、談笑