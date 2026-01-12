広島・菊池涼介内野手が１２日、若手に負けじと「結果」にこだわる決意を明かした。静岡市のちゅ〜るスタジアム清水で自主トレを公開。キャッチボールやノックなどで汗を流し、並々ならぬ覚悟を口にした。「（試合に）出たいという気持ちを出しながら、元気よく頑張っている。（新井）監督も言っているように、結果を出さないと出れない」と語気を強めた。昨季は１１３試合の出場で、１年目の１２年以来となる規定打席未到達に