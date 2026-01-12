兵庫・姫路セントラルパークは１１日、公式ホームページやインスタグラムで新しく仲間入りしたホワイトライオン３頭の名前を発表した。集まった約３５０通の応募の中から、レオン（２０２４年２月２５日生まれ・オス）、ララ（２０２４年２月１日生まれ・メス）、ベル（２０２４年９月１５日生まれ・メス）に決まった。３頭は、昨年１２月１６日に南アフリカ共和国から仲間入りした。同園に海外からホワイトライオンが加わるの