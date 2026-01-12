12日の静岡県内は冬型の気圧配置により強い寒気が流れ込んだ影響で厳しい寒さとなり8つの観測地点で今季最低気温となりました。12日朝の静岡県内の最低気温は御殿場市で－5.2度静岡市井川で－5.1度、浜松市佐久間で－4.0度など各地で厳しい冷え込みになりました。静岡市にある駿府城公園では寒い中でも、犬と散歩する人の姿がありました。静岡地方気象台によりますと13日、14日は、寒さは和らぎ平年並みの気温に