大相撲1月場所2日目。初日は敗れ、黒星発進となった木曽郡上松町出身で西前頭十四枚目の御嶽海。2日目の12日は東前頭十五枚目の竜電を相手に立ち合いから時間をかけ、最後は上手投げで初白星となりました。3日目の13日は東前頭十六枚目の朝乃山との一番です。