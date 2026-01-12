静岡県の清水港を母港とする地球深部探査船「ちきゅう」が、南鳥島周辺の海底から、レアアースを含む泥を採掘する試験を行うため、12日の朝に出港しました。12日午前9時過ぎに静岡市の清水港を出港した探査船「ちきゅう」は約2000キロ離れた南鳥島沖で20日程度停泊し水深およそ6000メートルの海底までパイプを伸ばしてレアアースを含む泥を連続して採掘し、船に引き上げる試験を行います。これは世界初の試みで