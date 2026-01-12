お手頃になってきた2代目エンジンは多彩ハイエンドな4シーター・グランドツアラーをお考えなら、ポルシェ・パナメーラは候補の上位に加えるべきだろう。他を圧倒する動的能力と、印象的なスタイリングやインテリアが融合した、類を見ない完成度にある。【画像】類を見ない4シーター・グランドツアラーパナメーラ2代目と3代目を写真で比較全114枚2009年にリリースされた初代パナメーラは、今では極めてお買い得な1択になっ