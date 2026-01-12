俳優・綾瀬はるか（40）が25日、マネージャーが運営するインスタグラムに登場。綾瀬が司会を務めたNHK『紅白歌合戦』のオフショットが公開され、反響が寄せられている。【写真】綾瀬はるか『紅白』オフショ大放出！普段見られない素顔も披露投稿では「年末の思い出素敵な写真が撮れていました！」と報告し、10枚の写真をアップ。台本を持つオフショットから、メイク中の1枚、『紅白歌合戦』前の司会者囲み取材の様子、楽屋内