着心地のよさを何より大切にしたい大人の女性に向けて、注目のコラボレーションが登場しました。“染めない、ここちよさ”を掲げるUNDYEDのテキスタイルと、STEVENALANの洗練されたデザインが融合。自然体で過ごしたい日常に寄り添う、上質でミニマルなリブシリーズは、インナーとしても主役としても活躍してくれる存在です♡ UNDYED×STEVENALANの魅力 MNインターファッションが展開するUNDYED