「大相撲初場所・２日目」（１２日、両国国技館）２日連続で上位陣が安泰となった。横綱豊昇龍はしぶとく動き回る一山本の動きを止め、寄り切りで勝ち２連勝。結びの一番では休場明けの大の里が王鵬を寄り切り、連勝を飾った。新大関の安青錦は前頭筆頭義ノ富士に首投げで勝ち２連勝。物言いがつく際どい一番だったが、豪快に相手を投げ飛ばした。大関琴桜も宇良を圧倒して２連勝。関脇霧島も隆の勝を押し出して連勝した