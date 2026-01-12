この冬一番といわれる強い寒気により、けさ（12日）は岡山・香川全域で厳しい寒さとなりました。また岡山県北の山間部では積雪が観測されました。 【写真を見る】岡山・香川全域で厳しい寒さ美作市今岡で－5.4℃など上長田で39cmの積雪「道がつるつるになるので運転が怖い」 最低気温はマイナス5.1度。厳しい寒さを記録した真庭市の蒜山高原です。きのう（11日）の夜から強い寒気が流れ込んだ影響で、最低気温は美作