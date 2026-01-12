J3ギラヴァンツ北九州でプロ4年目のFW高昇辰（コウ・スンジン）（25）が、中国・重慶での北朝鮮代表合宿に初招集された。昨年はけがで出遅れながらもチーム最多タイの7得点をマーク。成長著しいストライカーは「感謝しつつ、まだまだこれから。もっと上のカテゴリーへチームを引っ張り上げたい」と8月開幕のJ3リーグでのJ2昇格を視野に入れた。京都府出身の高は京都朝鮮高から日本文理大を経て2023年、北九州に加入。初年度はJ