静岡県島田市で1月12日、正当な理由がないのに刃体の長さ6センチを超えるカッターナイフ1本を携帯していたとして、韓国人の自称大学生の21歳の男が逮捕されました。男は「自殺をするために持っていた」などと話しているということです。 銃刀法（刃物携帯）違反の疑いで逮捕されたのは、韓国人で自称・大韓民国江原道ウォンジュ市に住む大学生の男（21）です。 警察によりますと、男は1月12日午前11時頃、島田市日之出町で