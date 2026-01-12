５児の父で俳優のつるの剛士（５０）が１２日、Ｘを更新。海外から帰国した第２子長女（２０）が、成人式を迎え、感慨をつづった。「長女、本日成人式。育てたようで、育てられてきた２０年。我が家も２０歳超えがついにふたりに。。」「＃成人の日を迎える新成人の皆さま、親御さん、誠におめでとうございます」と投稿した。カナダの高校を卒業した第１子長男（２１）をはじめ、２男３女の父。長男に続き次女、そして昨