グラビアアイドル八反美咲（32）が12日までにインスタグラムを更新し、ランジェリー姿での書き初めや、和室でのゴールドビキニ姿を撮影した異色の“新年カット”を公開している。投稿では発売中の「FRIDAY」で初の撮り下ろしグラビアが掲載されていることなどを報告。「なんと5ページも掲載されています」。さらに「新春お年玉スペシャル企画で特技の足書道を披露させていただきました」「念願の撮り下ろし、とってもうれしいです