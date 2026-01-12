【モデルプレス＝2026/01/12】Mr.Childrenが、1月19日よる7時から放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』に出演決定。鈴木亮平が主演を務めるTBS日曜劇場『リブート』（1月18日スタート／毎週日曜よる9時〜）の主題歌『Again』をフルサイズでテレビ初披露する。【写真】1月期日曜劇場、出演話題の人気STARTOアイドル＆アーティスト◆ミスチル「CDTV」で日曜劇場主題歌披露22年ぶりにMr.Childrenが日曜劇場の主題歌を担当することでも