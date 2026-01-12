【モデルプレス＝2026/01/12】元SKE48の須田亜香里が1月11日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが映える衣装姿を公開し、話題となっている。【写真】34歳元アイドル「スタイル抜群」美脚スラリのミニスカコーデ◆須田亜香里、美脚際立つ衣装姿披露須田は「12月の熱闘Mリーグの衣装ずらり」とつづり、自身が出演するABEMA＆テレビ朝日系「熱闘！Mリーグ」（毎週日曜深夜1時10分〜）での衣装ショットを公開。美しい脚が際立つ