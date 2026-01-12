タレントの三上悠亜さん（32）が2026年1月7日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つミニ丈のモノトーンコーデを披露した。「美スタイル際立つモノトーンコーデ」三上さんは、黒いハートの絵文字を添えて、黒いビスチェと白いフレアスカートを合わせたコーデのアップショットと全身ショットを投稿。投稿欄には「台湾台北」と記されていた。インスタグラムに投稿された写真では、黒いビスチェと白いミニフレアスカ